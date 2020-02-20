جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري، ومباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الأهلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورت، أبو ظبي الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32"

خيتافي ضد أياكس، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

لودوجوريتس ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

أولمبياكوس ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد ضمك، تقام المباراة في تمام 2:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:50 مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة المغربية الرياضية.