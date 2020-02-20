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هل يرحل هدف ريال مدريد عن باريس سان جيرمان ؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:53 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان نجح إلى حد ما في احتواء خلافاته مع الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق والتي أصبحت حديث الصحف الرياضية الفرنسية في الفترة الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك تخشى إدارة باريس سان جيرمان رحيل مبابي عن صفوفه في نهاية الموسم بسبب عدم ارتياحه للطريقة التي يعامل بها من طرف المدير الفني الألماني.

وقال المحلل الرياضي رافاييل دوميناش المختص في شئون باريس سان جيرمان في حوار لموقع سبورت 1 الألماني :" مبابي لا تروقه المعاملة الخاصة التي يحظى بها من طرف توخيل بسبب سنه الصغير".

وأضاف : "لديه شعور بأنه يعامل بطريقة تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها مع زميله في الفريق نيمار وباقي نجوم الكرة الكبار في العالم".

واختتم دوميناش تصريحاته قائلاً: "مبابي يرى أن توخيل يتعامل معه وكأنه أحد لاعبي الفئات الصغرى".

وانضم مبابي في 2017 إلى باريس سان جيرمان وعمره لا يتعدى 18 عامًا قادما من موناكو وتمكن من فرض نفسه على تشكيلة الفريق الأساسية، حيث تمكن من تسجيل 84 هدفاً وصنع 48 هدف متفوقا على زميله البرازيلي نيمار الذي التحق في نفس الوقت بالفريق الفرنسي وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصنع 39 هدف.

وقال دوميناش في تصريحات لقناة كنال بلس الفرنسية :" توخيل لا يريد إلا الأفضل لمبابي لكن تغيير كيليان في العديد من المباريات يتم تأويله بشكل خاطئ. أعتقد أن توخيل يسعى إلى حماية مبابي لكن هذا الأخير لا يريد أن يحظى بهذه الحماية.

 

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