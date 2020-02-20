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مخاوف من فيروس كورونا تسيطر على كوريا الجنوبية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:53 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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امتدت المخاوف من فيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حيث حث عمدة رابع أكبر مدينة في البلاد السكان على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع حاد في الإصابات المرتبطة بالكنيسة، بينما سجلت الصين انخفاضًا حادًا في الحالات الجديدة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، اصبحت مراكز التسوق ودور السينما فارغة، وأصبحت شوارع وسط المدينة المزدحمة هادئة، وطلب عمدة دايجو، كوون يونج جين، من سكان المدينة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة البقاء في منازلهم بعد أن تم تتبع 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خدمات الكنيسة في دايجو اثر وجود امرأة ثبتت إصابتها بعد ذلك بالفيروس.

وقال المسؤولون، إنه ظهرت الاعراض علي 90 شخصًا على الأقل من أكثر من 1000 شخص حضروا خدمات الكنيسة، فيما وصفته مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في كوريا بأنها "حدث واسع الانتشار".

وقال كوون للصحفيين: "نحن في أزمة غير مسبوقة.. نخطط لاختبار جميع الموجودين بتلك الكنيسة، وطلبنا منهم البقاء في منازلهم بمعزل عن عائلاتهم".

وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي منفصل إن الوضع "خطير للغاية".

يوجد في كوريا الجنوبية الآن 82 حالة مؤكدة من الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 2100 شخص.
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كوريا الجنوبية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا

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