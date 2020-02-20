نيمار يقرر البقاء في باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تغير مع ناديه وقرر البقاء مع ناديه.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نيمار كان حريصًا على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة قبل أن يقرر الاستمرار مع فريقه وذلك بسبب فشل المفاوضات بين الناديين على أمل تحقيق حلمه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار لا يستبعد مطلقًا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والاستمرار حتى صيف 2022 موعد نهاية عقده الحالي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار تعرض للعديد من الإصابات على مدار الموسمين الماضيين لكنه الآن عاد للعب من جديد ويسعى لتعويض ما فاته مع باريس وفقا لمصادر خاصة للصحيفة مقربة من اللاعب