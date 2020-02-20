"التموين" تتخذ قرارًا مصيريًا بشأن الأسواق



وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "نشن حملات مجمعة على السلع الأساسية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والصحة، وذلك يتم الآن على مستوى محافظات القاهرة الكبري".

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد في مصر أسواقًا منظمة، مطالبا بتحرك سريع في عمل الأسواق المنظمة، وأسواق الجملة بكل المحافظات.وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "هناك خطة طموحة الثلاث سنوات المقبلة سنشهد طفرة في هذا الموضوع".