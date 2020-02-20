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"التموين" تتخذ قرارًا مصيريًا بشأن الأسواق

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد في مصر أسواقًا منظمة، مطالبا بتحرك سريع في عمل الأسواق المنظمة، وأسواق الجملة بكل المحافظات.

وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "هناك خطة طموحة الثلاث سنوات المقبلة سنشهد طفرة في هذا الموضوع".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "نشن حملات مجمعة على السلع الأساسية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والصحة، وذلك يتم الآن على مستوى محافظات القاهرة الكبري".
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين مصر علي المصليحي أسواق

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