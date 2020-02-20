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وزير التموين: الدعم ليس حق للمواطن كالتعليم والصحة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:05 ص
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وزير التموين علي مصيلحي
وزير التموين علي مصيلحي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم خدمة اجتماعية هامة جدًا، وآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحق للفئات الأكثر احتياجًا، ولكن ليس حق كالتعليم والصحة.

وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "في أمريكا يوجد دعم أيضا فهو موجود في كل الدول، ولكن يختلف من دعم عيني أو نقدي".

وتابع وزير التموين والتجارةالداخلية: "وفي مصر تم توريثه، ونسعي لإيصاله لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات ملمة بكل بيانات المواطنين".
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين علي المصيلحي الدعم التموين

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