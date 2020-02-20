وزير التموين: الدعم ليس حق للمواطن كالتعليم والصحة





وتابع وزير التموين والتجارةالداخلية: "وفي مصر تم توريثه، ونسعي لإيصاله لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات ملمة بكل بيانات المواطنين".

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم خدمة اجتماعية هامة جدًا، وآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحق للفئات الأكثر احتياجًا، ولكن ليس حق كالتعليم والصحة.وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "في أمريكا يوجد دعم أيضا فهو موجود في كل الدول، ولكن يختلف من دعم عيني أو نقدي".