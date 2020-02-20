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دور جديد لـ "التموين" في مواجهة "فيروس كورنا"

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه عضوًا في مبادرة الحكومة لمنح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مبلغ قيمته 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد للبطاقة الواحدة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.

وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "خلال اجتماع المبادرة الأخير، تم مناقشة تأثير فيروس كورنا علي الاستيراد من الصين، وتم تكليف اتحاد الصناعة بإنتاج ما يحتاجه الشعب المصري، من منتجات.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن ذلك نظرًا لتأثير المرض على حركة التجارة بين البلدين، ولعدم سفر التجار إلى بكين".
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين فيروس كورنا التموين

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