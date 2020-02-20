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وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات
الخميس 20/فبراير/2020 - 08:00 ص
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مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة دعم البطاقات التموينية بـ 1250 جنيه، لافتًا إلى أن ذلك ليس له أي أساس من الواقع.
وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "حقيقية الأمر أن هناك مبادرة لدعم المنتجات المصرية، وأنا عضو في اللجنة الاستشارية التي تدرس ذلك، ورئيس الوزراء صرح بأنه يتم دراسة آلية تنفيذ ذلك مبادرة لاستفادة البطاقات التموينية من هذه المبادرة".
وتابع: "سيتم توقيع عدد من الاتفاقات بين المصانع والتاجر لإتاحة السلع بحد أدنى من الربحية، والعمل على نشر ذلك في المجتمع من خلال السلاسل التجارية أو المحلات أو المصانع".
وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج "مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور": "حقيقية الأمر أن هناك مبادرة لدعم المنتجات المصرية، وأنا عضو في اللجنة الاستشارية التي تدرس ذلك، ورئيس الوزراء صرح بأنه يتم دراسة آلية تنفيذ ذلك مبادرة لاستفادة البطاقات التموينية من هذه المبادرة".
وتابع: "سيتم توقيع عدد من الاتفاقات بين المصانع والتاجر لإتاحة السلع بحد أدنى من الربحية، والعمل على نشر ذلك في المجتمع من خلال السلاسل التجارية أو المحلات أو المصانع".
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