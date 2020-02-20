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حكيمي يكشف موقفه من العودة إلى ريال مدريد

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:35 ص
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أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أمل الحلفاوي
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كشف أشرف حكيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني المُعار إلى بوروسيا دورتموند، عن موقفه من العودة إلى النادي الملكي، في نهاية الموسم الحالي، عقب إنتهاء فترة إعارته.

وقال حكيمي، "فترة إعارتي سوف تنتهي في الصيف القادم، وكل شيء وارد في يونيو، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحدث في الصيف".

وتابع، "ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة بشكل مستمر ومواصلة التطور، وهنا في ألمانيا يمنحونني هذه الفرصة ".

وكان قد انتقل أشرف حكيمي إلى نادي بروسيا دورتموند في انتقالات صيف عام 2018.

جدير بالذكر أنه قد ذكرت تقارير أن زين الدين زيدان يريد أشرف حكيمي ضمن قائمة فريق ريال مدريد في الموسم المقبل، وخاصة بعد تألقه مع الفريق الألماني خلال الموسمين الماضيين.

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