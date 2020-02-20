arsenal GOAL - يلا شووت مشاهدة ارسنال وأولمبياكوس بث مباشر arsenal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ارسنال NOWيحل نادي أرسنال الإنجليزي ضيفاً على أولمبياكوس يوم الخميس القادم في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب كاريسكاكيس ستاديوم.

arsenal GOAL - يلا شووت مشاهدة ارسنال وأولمبياكوس بث مباشر arsenal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ارسنال NOWويسعى أرسنال لمواصلة المشوار إلى النهائية وحصد اللقب هذا الموسم بعد ضايع اللقب الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي تشيلسي.

arsenal GOAL - يلا شووت مشاهدة ارسنال وأولمبياكوس بث مباشر arsenal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ارسنال NOW موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس، تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1