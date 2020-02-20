بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةأرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر اليوم الخميس 20-2-2020 كورة ستار في الدوري الأوربي بث مباشر أرسنال يحل نادي أرسنال الإنجليزي ضيفاً على أولمبياكوس يوم الخميس القادم في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب كاريسكاكيس ستاديوم.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر اليوم الخميس 20-2-2020 كورة ستار في الدوري الأوربي بث مباشر أرسنال ويسعى أرسنال لمواصلة المشوار إلى النهائية وحصد اللقب هذا الموسم بعد ضايع اللقب الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي تشيلسي.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراةأرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر اليوم الخميس 20-2-2020 كورة ستار في الدوري الأوربي بث مباشر أرسنال موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس، تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1