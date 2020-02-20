مشاهدة روما اليوم| بث مباشر مباراة روما الآن| رابط ماتش روما ضد جينت مباشر| يلا شوت روما لايف بدون تقطيع يستضيف ملعب الأوليمبيكو اليوم لقاء بين فريقي روما ونظيره جينت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، تأهل نادى روما لدور الـ 16 محتلاً للمركز الثاني من دور المجموعات التي كانت تضم كلاً من “إسطنبول باشاكشهر ، وروما ، و مونشنجلادباخ، وولفسبرجر” ، وفي الجولة السادسة والماضية لنادي روما إنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف التي كانت أمام وولفسبرجر” ، واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 القادم.

مشاهدة روما اليوم| بث مباشر مباراة روما الآن| رابط ماتش روما ضد جينت مباشر| يلا شوت روما لايف بدون تقطيع وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي, في تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهره تقام المباراة على ملعب الأوليمبيكو ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

مشاهدة روما اليوم| بث مباشر مباراة روما الآن| رابط ماتش روما ضد جينت مباشر| يلا شوت روما لايف بدون تقطيع تابع كل جديد عن موعد روما وجينت في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة , والحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض.

روما الساعة 10 علي قناة 4