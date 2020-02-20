مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي يستضيف ملعب الأوليمبيكو اليوم لقاء بين فريقي روما ونظيره جينت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، تأهل نادى روما لدور الـ 16 محتلاً للمركز الثاني من دور المجموعات التي كانت تضم كلاً من “إسطنبول باشاكشهر ، وروما ، و مونشنجلادباخ، وولفسبرجر” ، وفي الجولة السادسة والماضية لنادي روما إنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف التي كانت أمام وولفسبرجر” ، واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 القادم.

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي, في تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهره تقام المباراة على ملعب الأوليمبيكو ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي تابع كل جديد عن موعد روما وجينت في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة , والحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض.

روما الساعة 10 علي قناة 4