Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي يستضيف ملعب الأوليمبيكو اليوم لقاء بين فريقي روما ونظيره جينت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، تأهل نادى روما لدور الـ 16 محتلاً للمركز الثاني من دور المجموعات التي كانت تضم كلاً من “إسطنبول باشاكشهر ، وروما ، و مونشنجلادباخ، وولفسبرجر” ، وفي الجولة السادسة والماضية لنادي روما إنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف التي كانت أمام وولفسبرجر” ، واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 القادم.

 

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي, في تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهره تقام المباراة على ملعب الأوليمبيكو ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

 

مشاهدة بث مباشر مباراة روما وجينت الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي تابع  كل جديد عن موعد روما وجينت في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة , والحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض.

روما الساعة 10 علي قناة 4
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الوالح الدورى الاوروبى

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ أقل من ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 13 ساعة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

ميسي يتحدث عن حياته فى برشلونة ويكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة مع رئيس النادي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status