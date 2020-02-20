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رضا البحراوي: مبحبش أبص ورايا .. وبحب أغني في أفراح الغلابة

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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حل المطرب الشعبي رضا البحراوي ضيفا في برنامج "حديث المساء" مع الإعلامية "ياسمين عز" على قناة "Mbc مصر".

وكشف "البحراوي" عن بعض صفاته قائلا: انا مببصش ورايا، اللي بينجح بقول ربنا يكرموا انا واخدها كدة قاعدة بيني وبين نفسي مببصش لعيشة غيري لو هما نفسنوا مني ربنا بيزيدني كمان وكمان وبقول الحمدلله.


وأضاف "البحراوي" قائلا: انا بحب كل الناس وبحب أقدر الصغير قبل الكبير، ولو جالي فرح لغلبان وعرض فرح بماديات اكتر أرفض واحب اني افرح الغلبان.


وفي سياق أخر قدم "البحراوي" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان مخيف، محدش ليه خير عليا، سمعت كلامكم عني، انتو مين، مواويل، الصفار والنفسنة.


وشارك "البحراوي" في عدة أعمال الفنية منها حلاوة روح، حديد.
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