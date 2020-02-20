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"أنتو مين".. رضا البحراوي بوصلة غنائية مع ياسمين عز

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:59 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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حل المطرب الشعبي رضا البحراوي ضيفا في برنامج "حديث المساء" مع الإعلامية "ياسمين عز" على قناة "Mbc مصر".

وقام "البحراوي" بغناء أغنيته الجديدة "انتو مين" أثناء إستضافته في البرنامج.


وفي سياق أخر قدم "البحراوي" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان مخيف، محدش ليه خير عليا، سمعت كلامكم عني، انتو مين، مواويل، الصفار والنفسنة.


وشارك "البحراوي" في عدة أعمال الفنية منها حلاوة روح، حديد، أمان يا صاحبي.
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