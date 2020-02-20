محمد نقرو: فيلم "الفلوس" يحصد أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية

أرقام إستثنائيه حققها نجم الجيل تامر حسني، خلال مشواره السينمائي في عالم الإيرادات، وخاصة من خلال فيلمه الأخير "الفلوس"، الذي حقق إيرادات وصلت إلى ما يعادل 300 مليون داخل مصر وخارجها و يعد رقم اول من نوعه في تاريخ السينما العربية ويوثق دائما بالأرقام نجاحات حسني، في مشواره السينمائي كبار المنتجين وموزعي الأفلام.

وصرح الموزع السينمائي الراحل محمد حسن رمزي أن الفنان تامر حسني، الوحيد الذي حقق أرقام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ و اليوم يصرح محمد نقرو أحد موزعي الأفلام العربي عالمياً أن فيلم الفلوس حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية، وتخطى مجموع إيراداته 300 مليون جنيه مصري داخل مصر و خارجها.





كما صرح الموزع الدولي السينمائي هشام الغانم، المسئول عن توزيع الأفلام العربية بالخارج أن فيلم الفلوس للنجم تامر حسني تخطى حجم طلبه داخل النطاق العربي، حيث تم توزيعه بأكثر من 30 شاشة عرض عالميًا بأمريكا وكندا و لندن، موشيرًا إلى أن المفاوضات التي تُجرى حاليًا لباقي بلدان العالم لتتم ترجمته إلى أكثر من لغه.