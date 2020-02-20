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محمد نقرو: فيلم "الفلوس" يحصد أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية
الخميس 20/فبراير/2020 - 06:33 ص
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نور طلعت
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أرقام إستثنائيه حققها نجم الجيل تامر حسني، خلال مشواره السينمائي في عالم الإيرادات، وخاصة من خلال فيلمه الأخير "الفلوس"، الذي حقق إيرادات وصلت إلى ما يعادل 300 مليون داخل مصر وخارجها و يعد رقم اول من نوعه في تاريخ السينما العربية ويوثق دائما بالأرقام نجاحات حسني، في مشواره السينمائي كبار المنتجين وموزعي الأفلام.
وصرح الموزع السينمائي الراحل محمد حسن رمزي أن الفنان تامر حسني، الوحيد الذي حقق أرقام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ و اليوم يصرح محمد نقرو أحد موزعي الأفلام العربي عالمياً أن فيلم الفلوس حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية، وتخطى مجموع إيراداته 300 مليون جنيه مصري داخل مصر و خارجها.
كما صرح الموزع الدولي السينمائي هشام الغانم، المسئول عن توزيع الأفلام العربية بالخارج أن فيلم الفلوس للنجم تامر حسني تخطى حجم طلبه داخل النطاق العربي، حيث تم توزيعه بأكثر من 30 شاشة عرض عالميًا بأمريكا وكندا و لندن، موشيرًا إلى أن المفاوضات التي تُجرى حاليًا لباقي بلدان العالم لتتم ترجمته إلى أكثر من لغه.
وأشاد "نقرو بحسني قائلًا: "نحن أمام حالة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية و تعتبر نقلة للسينما بشكل عام و فتح باب كبير لإعتماد الفيلم العرب بالخارج ان يستحق الوجود بجوار باقي افلام العالم
وقالت رضوى شُعيب، مالكة شركة "Ceema Entertainment"، لتوزيع الأفلام العربية في كندا وأمريكا.
في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" إن هذه الشركة تعتبر من أكبر شركات توزيع الأفلام العربية في كندا وأمريكا، وتعتبر بداية نجاحها، منذ حوالي سنتين عندما تم عرض فيلم "البدلة"، لتامر حسني، و حقق إيرادات كبيرة وقتها، لذا قررنا عرض فيلم "الفلوس"ولامتلاك تامر شعبية كبيرة في البلاد الأجنبية، لأننا نجد إقبال كبير من الجاليات العربية و الأجنبيه عند عرض أفلام تامر حسني.
وأشارت "رضوى"، " إلى أن الشركة بذلت قصارى جهدها للحصول على حقوق توزيع فيلم "الفلوس"، بكندا والولايات المتحدة الأمريكية".
واختتمت حديثها قائلة: "يتم حاليًا عرض فيلم "الفلوس" في عدد كبير من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أبرزهم ترونتو، أوتاوا، واشنطن "بورلينجتون"، نيويورك، نيوجيرسي، ميتشيجان، ديترويت".
جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس"، إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه ، خالد الصاوي ، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام وهو إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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