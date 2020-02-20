Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد نقرو: فيلم "الفلوس" يحصد أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أرقام إستثنائيه حققها نجم الجيل تامر حسني، خلال مشواره السينمائي في عالم الإيرادات، وخاصة من خلال فيلمه الأخير "الفلوس"، الذي حقق إيرادات وصلت إلى ما يعادل 300 مليون داخل مصر وخارجها و يعد رقم اول من نوعه في تاريخ السينما العربية ويوثق دائما بالأرقام نجاحات حسني، في مشواره السينمائي كبار المنتجين وموزعي الأفلام.

وصرح الموزع السينمائي الراحل محمد حسن رمزي أن الفنان تامر حسني، الوحيد الذي حقق أرقام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ و اليوم يصرح محمد نقرو أحد موزعي الأفلام العربي عالمياً أن فيلم الفلوس حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية، وتخطى مجموع إيراداته 300 مليون جنيه مصري داخل مصر و خارجها.

كما صرح الموزع الدولي السينمائي هشام الغانم، المسئول عن توزيع الأفلام العربية بالخارج أن فيلم الفلوس للنجم تامر حسني تخطى حجم طلبه داخل النطاق العربي، حيث تم توزيعه بأكثر من 30 شاشة عرض عالميًا بأمريكا وكندا و لندن، موشيرًا إلى أن  المفاوضات التي تُجرى حاليًا لباقي بلدان العالم لتتم ترجمته إلى أكثر من لغه.

وأشاد "نقرو بحسني قائلًا: "نحن أمام حالة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية و تعتبر نقلة للسينما بشكل عام و فتح باب كبير لإعتماد الفيلم العرب بالخارج ان يستحق الوجود بجوار باقي افلام العالم
وقالت رضوى شُعيب، مالكة شركة "Ceema Entertainment"، لتوزيع الأفلام العربية في كندا وأمريكا.

في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" إن هذه الشركة تعتبر من أكبر شركات توزيع الأفلام العربية في كندا وأمريكا، وتعتبر بداية نجاحها، منذ حوالي سنتين عندما تم عرض فيلم "البدلة"، لتامر حسني، و حقق إيرادات كبيرة وقتها، لذا قررنا عرض فيلم "الفلوس"ولامتلاك تامر شعبية كبيرة في البلاد الأجنبية، لأننا نجد إقبال كبير من الجاليات العربية و الأجنبيه عند عرض أفلام تامر حسني.

وأشارت "رضوى"، " إلى أن الشركة بذلت قصارى جهدها للحصول على حقوق توزيع فيلم "الفلوس"، بكندا والولايات المتحدة الأمريكية".


واختتمت حديثها قائلة: "يتم حاليًا عرض فيلم "الفلوس" في عدد كبير من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أبرزهم ترونتو، أوتاوا، واشنطن "بورلينجتون"، نيويورك، نيوجيرسي، ميتشيجان، ديترويت".

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس"، إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه ، خالد الصاوي ، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام وهو إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ أقل من ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 11 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يتحدث عن حياته فى برشلونة ويكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة مع رئيس النادي

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status