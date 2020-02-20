مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيع

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ميلان الإيطالي مع مضيفه لودوجوريتس رازجراد
البلغاري، اليوم الخميس الموافق 20-2-2020 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري
الأوروبي.
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دور خروج المغلوب مدعوما بصفقاته الجديدة التي أبركها في انتقالات يناير الأخيرة، وهم:
كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.
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المتوقع لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: باديلي، خط الدفاع:
أليساندرو باستوني – فري – دامبروزيو، خط الوسط: باريلا – فاليرو – موسيس – بيراجي،
خط الهجوم: كريستيان إريكسن – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز.