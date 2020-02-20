Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيع

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان  لايف بدون تقطيعيلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي مع  مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري،  اليوم الخميس الموافق  20-2-2020 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

 

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان  لايف بدون تقطيعويدخل النيراتزوري دور خروج المغلوب مدعوما بصفقاته الجديدة التي أبركها في انتقالات يناير الأخيرة، وهم: كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.

 

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان  لايف بدون تقطيعتشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: باديلي، خط الدفاع: أليساندرو باستوني – فري – دامبروزيو، خط الوسط: باريلا – فاليرو – موسيس – بيراجي، خط الهجوم: كريستيان إريكسن – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز.

انتر ميلان الساعة 7.55 علي قناة 4
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ أقل من ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

07:08 ص

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status