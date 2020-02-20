مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيع

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيعيلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي مع مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، اليوم الخميس الموافق 20-2-2020 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيعويدخل النيراتزوري دور خروج المغلوب مدعوما بصفقاته الجديدة التي أبركها في انتقالات يناير الأخيرة، وهم: كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.

مشاهدة إنتر ميلان اليوم| بث مباشر مباراة إنتر ميلان الآن| رابط ماتش إنتر ميلان مباشر| يلا شوت إنتر ميلان لايف بدون تقطيعتشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: باديلي، خط الدفاع: أليساندرو باستوني – فري – دامبروزيو، خط الوسط: باريلا – فاليرو – موسيس – بيراجي، خط الهجوم: كريستيان إريكسن – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز.

انتر ميلان الساعة 7.55 علي قناة 4