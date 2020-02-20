رضا البحراوي يغني"جيت على البايظ" في"حديث المساء"



حل المطرب الشعبي رضا البحراوي ضيفا في برنامج "حديث المساء" مع الإعلامية "ياسمين عز" على قناة "Mbc مصر".



وقام "البحراوي" بأداء أغنية "جيت على البايظ" أثناء الحلقة.





وفي سياق أخر قدم "البحراوي" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان مخيف، محدش ليه خير عليا، سمعت كلامكم عني، انتو مين، مواويل، الصفار والنفسنة.





وشارك "البحراوي" في عدة أعمال الفنية منها حلاوة روح، حديد، أمان يا صاحبي.