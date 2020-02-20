Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضا البحراوي يغني"جيت على البايظ" في"حديث المساء"

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي ضيفا في برنامج "حديث المساء" مع الإعلامية "ياسمين عز" على قناة "Mbc مصر".

وقام "البحراوي" بأداء أغنية "جيت على البايظ" أثناء الحلقة.


وفي سياق أخر قدم "البحراوي" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان مخيف، محدش ليه خير عليا، سمعت كلامكم عني، انتو مين، مواويل، الصفار والنفسنة.


وشارك "البحراوي" في عدة أعمال الفنية منها حلاوة روح، حديد، أمان يا صاحبي.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ثلث ساعة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ أقل من ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 11 ساعة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status