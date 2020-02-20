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حمو بيكا: لم أدعي المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار في الكومنتات

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:30 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وتداول هذا الفيديو مداخلة هاتفية لإحدي مصابي هذا المرض في برنامج "العيادة" مطالبا الدعم.

وكتب "بيكا" على هذا الفيديو قائلا: عشان الزيطة والكلام الكتير اللي انتم كاتبينه في الكومنتات احنا مش بنقول اي كلام او حمو بيكا بيدعي المرض زي ما انتو بتقولو وبتاخدو كل حاجة هزار في الكومنتات ده كلام دكتور عن مرض الكرونز لو انت متعرفش ايه هو مرض الكرونز اتفرج علي الفيديو واعرف بس بلاش تكتب كلام ملهوش لزمة.


وتابع "بيكا" قائلا: الصفحة اللي معمولة دي معمولة عشان تقفوا مع الناس اللي مش مقتدرة تجيب العلاج مش عشاني خالص انا الحمد لله ربنا مقدرني بس غيري عنده المرض مش مقتدر بدل ماتقعدوا تهزروا ادعموا المرضى ووصلوا صوتهم للمسؤلين.


وفي سياق أخر انتشر في الأونة الأخيرة مرض "الكرونز" وهو أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.


وقام "حمو بيكا" بتقديم الدعم لمرضى "الكرونز" وصمم جروب لمساعدتهم من قبل المسئولين وتوافر لديهم العلاج.
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