مورينيو يتحدث عن لقطة غضب ديلي آلي في مباراة لايبزيج

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن لقطة غضب ديلي آلي لاعب الفريق أثناء مباراة لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أعتقد أنه كان غاضبًا من أدائه و ليس معي، ومتاكد أن ديلي يتفهم سبب إخراجه، وتغيره كان من أجل تحسين أداء الفريق".

وأشار عن إمكانية أن يلعب ديلي آلي في المركز رقم 9 : "إنها صعبة، ومن الصعب أن أخبرك بمخططاتي الذي سوف أسير به في المستقبل القريب، لأنه عندها سيكون علامات استفهام كبيرة، وسنقوم بالتأكيد بتغيير الأنظمة والأشكال وفقًا للاعبين المتاحين للمباراة".

وأضاف : "‏إذا أردنا أن نحلل هذا الموضوع (الضغوطات & الإصابات)، فعليك أن تنظر إلى وضعنا، وخد مثال بسيط هل يمكنك التفكير في مباراة في دوري أبطال أوروبا يدخلها برشلونة بدون ميسي و سواريز وجريزمان، فكيف سيكون وضعهم ؟".

وتابع : "ما يقلقني أكثر هذا الوضع سيستمر إلى نهاية الموسم، والأمر لن ينتهي بعد أسابيع فقط ومباراة ديربي بعد يومين ثم مباراة مهمة ضد فريق منافس (ولفرهامبتون) وكأس إتحاد، وعودة مجددا إلى دوري الأبطال، ببساطة الأمر لن ينتهي".