Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو يتحدث عن لقطة غضب ديلي آلي في مباراة لايبزيج

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:21 ص
Advertisements
مورينيو وديلي آلي
مورينيو وديلي آلي
أحمد عصام
Advertisements

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن لقطة غضب ديلي آلي لاعب الفريق أثناء مباراة لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أعتقد أنه كان غاضبًا من أدائه و ليس معي، ومتاكد أن ديلي يتفهم سبب إخراجه، وتغيره كان من أجل تحسين أداء الفريق".

وأشار عن إمكانية أن يلعب ديلي آلي في المركز رقم 9 : "إنها صعبة، ومن الصعب أن أخبرك بمخططاتي الذي سوف أسير به في المستقبل القريب، لأنه عندها سيكون علامات استفهام كبيرة، وسنقوم بالتأكيد بتغيير الأنظمة والأشكال وفقًا للاعبين المتاحين للمباراة".

وأضاف : "‏إذا أردنا أن نحلل هذا الموضوع (الضغوطات & الإصابات)، فعليك أن تنظر إلى وضعنا، وخد مثال بسيط هل يمكنك التفكير في مباراة في دوري أبطال أوروبا يدخلها برشلونة بدون ميسي و سواريز وجريزمان، فكيف سيكون وضعهم ؟".

وتابع : "ما يقلقني أكثر هذا الوضع سيستمر إلى نهاية الموسم، والأمر لن ينتهي بعد أسابيع فقط ومباراة ديربي بعد يومين ثم مباراة مهمة ضد فريق منافس (ولفرهامبتون) وكأس إتحاد، وعودة مجددا إلى دوري الأبطال، ببساطة الأمر لن ينتهي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاري كين نيمار ميسي مورينيو توتنهام مورينيو مورينهو توتنهام مورينهو مانشستر يونايتد ليفربول ريال مدريد رونالدو دوري ابطال اوروبا جوزيه مورينيو توتنهام تشيلسي برشلونة الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي اخبار كرة القدم اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. وتزف خبرًا سارًا

منذ أقل من ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يتحدث عن حياته فى برشلونة ويكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة مع رئيس النادي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 11 ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لقطة المباراة.. مورينيو يستفز جماهير يوفنتوس بعد الفوز (فيديو)

مدرب توتنهام: هذا أكثر ما يقلقني

مورينيو يسخر من يوفنتوس

أزمة بين ميسي وجريزمان تظهر في مباراة إنتر ميلان

مورينيو يكشف سبب تواجده في مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

بث حي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 19-2-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status