موعد مباراة خيتافي ضد أياكس اليوم| مشاهدة مباراة أياكس وخيتافي اليوم الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي والتشكيل المتوقع في الدوري الأوروبي

يحل فريق أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الخميس، ضيفاً على فريق خيتافي الإسباني، بمعقل الأخير "كولوسيوم ألفونسو بيريز"، في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويبدأ فريق أياكس الهولندي أولى مواجهاته في تلك البطولة، بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا بالحلول ثالثاً في المجموعة الثامنة خلف فريقي تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

ويريد الفريق الهولندي تعويض خيبة خروجه من دوري الأبطال، بالسعي نحو تحقيق لقب الدوري الأوروبي.

على الجانب الآخر، بلغ فريق خيتافي هذا الدور بالحلول في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويطمح الفريق في مواصلة آدائه الجيد في البطولة.

موعد مباراة خيتافي ضد أياكس والقنوات الناقلة لها

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق يتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي ودبي، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت الدار البيضاء وتونس والجزائر، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD6 ويعلق عليها أحمد عبدة.

التشكيل المتوقع لمباراة خيتافي ضد أياكس.

من المتوقع أن يبدأ خافيير بوردالاس مدرب خيتافي بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دافيد سوريا.

خط الدفاع: آلان نيوم - لياندرو كابريريا - ديجيني - داميان سواريز.

خط الوسط: جاسون - مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري.

خط الهجوم: خيمي ماتا - أنخيل سواريز.

بينما من المتوقع أن يبدأ إيريك تين هاج مدرب أياكس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكيو - ليساندرو مارتينيز - إيدسةن ألفاريز - سيرجينيو ديست.

خط الوسط: كاريل إيتينج - حكيم زياش - دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: دوسان تاديتش - لاسانا تراوري - ريان بابل.