بعد إصابته بالإكتئاب.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة "الفتى الوسيم"

الفنان المصري يوسف فخر الدين الذي ولد في حي مصر الجديدة بالقاهرة، فوالده يحمل الجنسية المصرية ووالدته من أصل مجري، ولم يكن الوحيد في الوسط الفني فشقيقته الفنانة مريم فخر الدين.



ويعرض إليكم "الفجر الفني " بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياة "فتى الشاشة الوسيم".



1-توقف عن دراسته الجامعية منذ إلتحاقه بالعام الثاني له.



2-عمل كموظف إستقبال في احد الفنادق لفترة.



3-قدم العديد من الأعمال السينمائية منها شاطئ المرح، شباب طايش، بياعة الجرايد، بيت الطالبات، حياة عازب، صراع الجبابرة، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، البنات والمرسيدس، مدرسة المشاغبين، مذكرات تلميذة، صيف قوي الذاكرة، أنا وقلبي.





4-تزوج من الفنانة نادية سيف النصر.



5-قرر الإبتعاد عن الوسط الفني والأضواء.



6-سافر الى اليونان مع زوجته، واستقر بها.



7-عاد الى مصر عام 1997 للإطمئنان على شقيقته ثم عاد الى اليونان مرة أخرى.



8-صار من أهم رجال الأعمال باليونان.



9-أصيب في عام 1974 بحالة إكتئاب بعد تعرضه لحادث سيارة، أسفر على وفاة زوجته.



10-توفي باليونان في 27 ديسمبر 2002، عن عمر يناهز ال 67 عاما.