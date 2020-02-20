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ميسي يتحدث عن حياته فى برشلونة ويكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة مع رئيس النادي

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:51 ص
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ميسي
ميسي
محمد جمال
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أعرب ليونيل ميسي عن سعادته بتواجده ضمن صفوف برشلونة الإسبانى خلال السنوات الماضية حتى أصبح قائد للفريق، ليرد على التقارير الصحفية الأخيرة التى تحدثت حول إمكانية رحيله عن البلوجرانا بسبب مشاكله مع إدارة الفريق.

بينما تحدث ميسي عن عائلته وعن زوجته، مؤكدًا انه يعيش حياة طبيعية، روتيتيه، وهو يحب ذلك، مع أولاده، فى تصريحات لصحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلاً :" ينتهي يومنا الطبيعي أنا وأنتونيلا مبكرا لأننا نكون مرهقين من التعب ولكن يوم الثلاثاء والخميس هناك تدريب للأولاد في مدرسة" اللامسيا" بعد انتهاءه نقضى الوقت مع الأصدقاء".

وتابع : "أحب حياتي في برشلونة، روتين العائلة وروتين مهنتي يناسبني، لحسن حظي مهنتي تسمح لي أن أنهي التدريبات ثم تناول الغذاء مع زوجتي ثم نذهب لإحضار الأولاد من المدرسة ونقضي الوقت معا كعائلة وهذا أمر مهم لي".

كما تحدث النجم الأرجنتينى على التقارير التى أشارت أن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو تعاقد مع شركة، للهجوم على اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً :" فوجئت بذلك الأمر، عندما كنت خارج إسبانيا، وعندما عدت عرفت قليلا عنه، رئيس النادي جلس معنا بشكل وقال نفس الذي تحدث به في تصريحاته للإعلام ، ولايمكنني الحديث عن الجلسة أكثر من ذلك. ولكن سوف أنتظر للتأكد إن كان الأمر حقيقيًا أم لا".

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