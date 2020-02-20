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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:37 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube  يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الخميس 20/1/2020 في كأس السوبر المصري، حيث تشهد أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 قمة مصرية نارية من الطراز الرفيع، وذلك حينما يصطدم فريق الأهلي حامل اللقب مع غريمه التقليدي فريق الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء.

 

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وتُنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي  لنقل المباريات، ويأمل المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار بطولة كأس السوبر المصري وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي الزمالك الطاقم الأزرق بالكامل وحارسه الطاقم الأصفر.ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على السوبر المصرى.

 

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube  رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري في يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

الاهلي و الزمالك الساعة 7 علي قناة 2
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