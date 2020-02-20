Advertisements
محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)
الخميس 20/فبراير/2020 - 04:04 ص
Advertisements
نور طلعت
Advertisements
انتشر منذ ساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، يتضمن تشبيهه بمنتقديه بالكلاب.
مما أثار الفيديو غضب الجماهير الذين اكتسحوا جميع مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج قاطعوا محمد رمضان قد اجتاح وذلك بعد الأزمة المعروفة بين رمضان والطيار الموقوف عن العمل بسببه.
كما صرح الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أنه لم يعطي رمضان أي تصريح بعد ذلك للغناء داخل مصر.
في سياق آخر أوضح ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشعبية الشهيرة في مصر، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب تصويره فيديو كليب داخل مطعمه دون الحصول على إذن مسبق منه.
وأوضح "البرنس" في فيديو نشره عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تفاجئ بدخول محمد رمضان ومعه مجموعة كبيرة من الكاميرات، وعندما طلب منه الاستئذان تفاجئ برد المنتج: "بلاش علشان متزعلش".
وأكد "البرنس" أنه من حقه أن يقاضي محمد رمضان، لأنه استغل اسم المطعم دون الحصول على إذن منه، وذلك ليس قانونيا، كما استغل وجود جميع الحاضرين ليوهم للجميع أنه يمتلك جمهور عريض.
قصدك ايه بالفيديو دا يا #محمد_رمضانتم النشر بواسطة الصحفى ابراهيم الشاذلى - Ibrahim El Shazly في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٠
Advertisements