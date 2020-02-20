محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

مما أثار الفيديو غضب الجماهير الذين اكتسحوا جميع مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج قاطعوا محمد رمضان قد اجتاح وذلك بعد الأزمة المعروفة بين رمضان والطيار الموقوف عن العمل بسببه.

كما صرح الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أنه لم يعطي رمضان أي تصريح بعد ذلك للغناء داخل مصر.



