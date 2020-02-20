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مشاهدة مباراة الشباب ضد ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:46 ص
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الشباب ضد ضمك
الشباب ضد ضمك
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مشاهدة مباراة الشباب ضد  ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين فريق الشباب ونظيره ضمك، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الشباب ضد  ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع ويدخل ضمك اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، فيما سقط الشباب أمام النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة الشباب ضد  ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

الشباب و ضمك الساعة 2.50 علي قناة 7
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