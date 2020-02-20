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بث مباشر مباراة الشباب وضمك الآن| مشاهدة مباراة الشباب وضمك اليوم 20-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:46 ص
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الشباب وضمك
الشباب وضمك
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بث مباشر مباراة الشباب وضمك الآن| مشاهدة مباراة الشباب وضمك اليوم 20-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين فريق الشباب ونظيره ضمك، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الشباب وضمك الآن| مشاهدة مباراة الشباب وضمك اليوم 20-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora ويدخل ضمك اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، فيما سقط الشباب أمام النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة الشباب وضمك الآن| مشاهدة مباراة الشباب وضمك اليوم 20-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

الشباب و ضمك الساعة 2.50 علي قناة 7
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