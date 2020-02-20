"اتخانقوا على أولوية الجلوس".. تفاصيل التحقيقات في مقتل عامل بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهم عامل بناء بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض وإصابة شقيقه، بمنطقة الحوامدية، وتشريح جثة الشاب القتيل، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما استعلمت عن حالة شقيق المتوفي للاستماع لأقواله.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عامل بناء وإصابة شقيقه بالحوامدية، أن أطراف النزاع يقطنون بقرية أم خنان بذات المدينة، وأنهم أصدقاء عمل، موضحة أن المجني عليهما استقلا صباح الأربعاء، مع المتهمين "ميكروباص" للذهاب لعملهم بالقاهرة الجديدة بشركة مقاولات، ثم توقف الميكروباص في الطريق، عند قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس لشراء وجبة الإفطار.



وتابعت التحقيقات، أثناء عودتهما للميكروباص حدثت مشاجرة بين طرف أول "خليل.ح.خ"، عامل بناء، 30 عامًا، وشقيقة "محمد.ح.خ"، 45 عامًا، ونجل الثانى "بدر.م.ح.خ"، وطرف ثانى كل من "صلاح"، و"محمد"، وآخر يدعي "إمام.ف" خال الأول والثاني، للخلاف على أولوية الجلوس بجانب السائق، على إثرها أخرج أحد الأشخاص من الطرف الثاني سلاحًا أبيضًا، وطعن الأول في صدره، فأسقطه قتيلًا في الحال، وتطورت المشاجرة، وأصيب على أثرها شقيق الأول بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويل المتوفى إلى مستشفي الحوامدية العام، ونقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني.



ومن خلال فريق البحث، الذي أمر به اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، إلى مكان اختباء المتهمين، وتوجهت قوة بقيادة الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، وتمكن الرائد أحمد البدوى معاون مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

