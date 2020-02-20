"أعز الناس نفسه يشوف موتك".. عمر كمال عبر 'تويتر'

نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتب "كمال" قائلا: لو بتدور على الإخلاص عمرك هيفوتك، واللي تقول ده أعز الناس نفسه يشوف موتك.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: عمر كمال ده أعز الناس، لا مش مخلصين لا مش سلكانين.



وفي سياق أخر نشر "كمال" مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عليا ضغط غير عادى، بتصل بالناس بقولهم أنا تعبان مش قادر أحضر حفلات يقولولى تعالى، تعالى غنى أغنيتين وامشى، كنت عاوز أعتذر عن حفلة الاستاد لكن قالولى مينفعش، لازم تحضر أنت وحسن.





وأضاف "كمال" قائلا: أنا مش قادر أتكلم، صوتى تعبان من الحفلات، اللى حضر حفلة الاستاد شاف الفقرة نجحت إزاى، ياريت الناس تسامحنى وتعذرنى".