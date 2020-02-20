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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:31 ص
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ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
حسام مجدي
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انتهت أمس الأربعاء 19 فبراير منافسات الجولة السادس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراة في الجولة بين نادي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز

واستطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم امس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 54 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- ليفربول 76 نقطة.

2- مانشستر سيتي 54 نقطة.

3- ليستر سيتي 50 نقطة.

4- تشيلسي 41 نقطة.

5- توتنهام 40 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 39 نقطة.

7- مانشستر يونايتد 38 نقطة.

8- ولفرهامبتون 36 نقطة.

9- إيفرتون 36 نقطة.

10- أرسنال 34 نقطة.

11- بيرنلي 34 نقطة.

12- ساوثامبتون 31 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.

14- كريستال بالاس 30 نقطة.

15- برايتون 27 نقطة.

16- بورنموث 26 نقطة.

17- أستون فيلا 25 نقطة.

18- وست هام يونايتد 24 نقطة.

19- واتفورد 24 نقطة.

20- نورويتش سيتي 18 نقطة.

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