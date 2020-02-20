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قبل مواجهة كلوب بروج.. مانشستر يونايتد يكشف أخر تطورات إصابة نجمي الفريق

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:28 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أخر تطورات إصابة نجمي الفريق قبل مواجهة نادي كلوب بروج البلجيكي في بطولة الدوري الأوروبي.

سولشاير يكشف أخر تطورات إصابة راشفورد

وكشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن أخر تطورات ماركوس راشفورد مهاجم الفريق التي كان يعاني منها منذ فترة.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "آمل أن يلعب ماركوس معنا هذا الموسم لكن الأمر صعب، أنا لست طبيبا، كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع لكنه سيغيب عدة أشهر، أعتقد إذا لم يكن جاهزا بما يكفي سوف يغيب عن اليورو القادم".

إصابة بول بوجبا

كما انتقل سولشاير للحديث عن إصابة بول بوجبا لاعب وسط الفريق التي كان يعاني منها منذ بداية الموسم ولم يشارك في مباريات كثيرة مع الفريق هذا الموسم.

وتحدث سولشاير عن إصابة بوجبا قائلا: "بول لم يتدرب في أي حصة تدريبية هذا الموسم، لم نحدد عودته لكن الأمر يتوقف على مدى تعافيه من إصابته".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج في بطولة الدوري الأوروبي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم الخميس 20 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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