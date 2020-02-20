المهن الموسيقية: أغاني المهرجانات مصطلح " أكلوه للشعب" (فيديو)



وتابع: "كل البيوت انتفضت للتخلص من هذا المرض، والدليل علي ذلك الموجود على السوشيال ميديا من دعم لنقابة الموسيقيين، ورغم ذلك نقابة الموسيقين تدعم كل موهبة وتحتويها"، لافتًا إلى أنه لاتراجع عن قرار المنع فالموضوع أصبح انتفاضة شعب ودولة.

قال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنه لا يوجد ما يسمي بأغاني المهرجانات وليس لهم شعبة في النقابة بهذا الاسم.وأضاف مرتضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان:" أغاني المهرجانات مصطلح أكلوه للشعب المصري، وليس له تعريف وغير مصنف تحت الغناء الشعبي".