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صبحي خليل يكشف لـ"الفجر الفني" سبب نجاح "بخط اليد"

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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يواصل الفنان صبحي خليل، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "بخط اليد"، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة التلفزيون.



وكشف صبحي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هناك العديد من العوامل التي كانت سبب في نجاح المسلسل بهذا الشكل من أهم هذه العوامل فكرة الموضوع قوية جدًا ومحترمه جدًا بتحترم جميع فئات الأسرة المصرية، كما انه يجسد حكايات موجودة على أرض الواقع.


وأضاف أن كواليس المسلسل كانت ممتعه جدًا وفريق العمل كان متعاون مع بعضه والكواليس كان يسودها الحب وهذا الحب واضح في المسلسل.


وأشار خليل، انه سعيد بمشاركته في هذا المسلسل، وأيضًا سعيد بردود فعل الجمهور عليه موضحًا ذلك قائلًا:"المسلسل لاق صدى كبير جدًا في الشارع وحقق نجاح كويس قوي".


مسلسل "بخط اليد"، تدور أحداثة في إطار اجتماعي، وينتمي لنوعية أعمال المسلسلات ذات 45 حلقة، وشارك في بطولته الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وإيمان العاصي، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.
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