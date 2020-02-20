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وزير التموين يكشف حجم الاحتياطي الإستراتيجي من المواد الغذائية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطيات الإستراتيجية، على أعلى مستوي مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج " مش بالكلام" الذي يعرض على فضائية "المحور":" الاحتياطي الاستراتيجي للقمح بلغ 4.7 شهر، رغم اقتراب موسم القمح، وفي السكر 5.7، والزيت 3.2 وفي الأرز شهر مع توقيع عقود حتي شهر أكتوبر".

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يوجد احتياطات تؤمن كل ما تحتاجه مصر.
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الكلمات المفتاحية

وزير التموين مصر علي المصيلحي السلع

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