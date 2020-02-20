Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال ضد أوليمبياكوس اليوم 20-2-2020 بالدوري الأوربي

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

يشهد ملعب "كاريسكاكيس" بالعاصمة اليوناينة أثينا مساء اليوم، مواجهة ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تجمع فريق أوليمبياكوس اليوناني صاحب الأرض والجمهور، وضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لحسم الأمور في لقاء الذهاب، حيث يولي تلك البطولة أهمية كبيرة، لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل صعوبة تحقيق ذلك من خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يأمل فريق أوليمبياكوس في تحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة العودة بملعب الإمارات، حيث يطمح في إزاحة أرسنال أحد المرشحين للفوز باللقب.

يذكر أن أرسنال تأهل لهذا الدور في قمة المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، بينما إحتل أوليمبياكوس المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

موعد مباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال والقناة الناقلة لها

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق وقطر والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها نوفل الباشي.

التشكيل المتوقع لمباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال

من المنتظر أن يبدأ بيدرو مارتن مدرب أوليمبياكوس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جوزيه سا

خط الدفاع: عمر العبدولاوي – روبين سيميدو – أويسينيو با – لازار رانديليوفيتش.

خط الوسط: مادي كامارا – ماتيو فالبوينا – أندرياس بوتشاليكيس.

خط الهجوم: كوستاس فورتيونيس – يوسف العربي – إيمري مور.

بينما من المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: بوكايو ساكا – دافيد لويز – سوكراطيس باباستادوبولوس – هيكتور بيليرين.

خط الوسط: ماتيو جيندوزي – مسعود أوزيل – جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – جابرييل مارتينيلي – ألكسندر لاكازيت.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1
Advertisements

أخبار تهمك

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 11 ساعة

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

01:49 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status