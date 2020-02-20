موعد مباراة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال ضد أوليمبياكوس اليوم 20-2-2020 بالدوري الأوربي

يشهد ملعب "كاريسكاكيس" بالعاصمة اليوناينة أثينا مساء اليوم، مواجهة ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تجمع فريق أوليمبياكوس اليوناني صاحب الأرض والجمهور، وضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لحسم الأمور في لقاء الذهاب، حيث يولي تلك البطولة أهمية كبيرة، لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل صعوبة تحقيق ذلك من خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يأمل فريق أوليمبياكوس في تحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة العودة بملعب الإمارات، حيث يطمح في إزاحة أرسنال أحد المرشحين للفوز باللقب.

يذكر أن أرسنال تأهل لهذا الدور في قمة المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، بينما إحتل أوليمبياكوس المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

موعد مباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال والقناة الناقلة لها

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق وقطر والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها نوفل الباشي.

التشكيل المتوقع لمباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال

من المنتظر أن يبدأ بيدرو مارتن مدرب أوليمبياكوس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جوزيه سا

خط الدفاع: عمر العبدولاوي – روبين سيميدو – أويسينيو با – لازار رانديليوفيتش.

خط الوسط: مادي كامارا – ماتيو فالبوينا – أندرياس بوتشاليكيس.

خط الهجوم: كوستاس فورتيونيس – يوسف العربي – إيمري مور.

بينما من المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: بوكايو ساكا – دافيد لويز – سوكراطيس باباستادوبولوس – هيكتور بيليرين.

خط الوسط: ماتيو جيندوزي – مسعود أوزيل – جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – جابرييل مارتينيلي – ألكسندر لاكازيت.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1