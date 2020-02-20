مفاجآت الطقس تتواصل.. "الأرصاد" تعلن درجات حرارة اليوم وغدا





ولفت إلى أن هناك أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية، معلقًا: "ما زالنا في فصل الشتاء، ولكن طقس عطلة الأسبوع سيكون ممتعًا".



كشف حمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، قائلًا: إنه وجدت تقلبات جوية بداية من أول الأسبوع الماضي وحتى يوم الأربعاء.وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن حالة عدم الاستقرار امتدت للوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة.وأوضح أن حالة عدم الاستقرار انتهت بنهاية يوم الأربعاء، متابعًا: "سنستمتع الخميس والجمعة والسبت بجو مشمس".