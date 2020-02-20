اليوم.. رانيا فريد شوقي في افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة عين شمس



يقام المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب والأستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وتحت إشراف ا.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية و السيدة/ هبة مراد مدير إدارة المعارض بدار الأوبرا المصرية . يفتتح فاعليات المعرض في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير، تحت إشراف السيدة/ آمال سعيد مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية.

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية يفتتح ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضاً للفنون التشكيلية بقاعة معرض الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة و الذي يضم أعمال لأكثر من مائة فنان تشكيلي تحت عنوان "الفن والحياة" ، وذلك بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عبير فريد شوقي التي تساهم بأعمال لها بالمعرض.