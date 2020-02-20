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اليوم.. رانيا فريد شوقي في افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة عين شمس

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:41 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية يفتتح ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضاً للفنون التشكيلية بقاعة معرض الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة و الذي يضم أعمال لأكثر من مائة فنان تشكيلي تحت عنوان "الفن والحياة" ، وذلك بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عبير فريد شوقي التي تساهم بأعمال لها بالمعرض.

يقام المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب والأستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وتحت إشراف ا.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية و السيدة/ هبة مراد مدير إدارة المعارض بدار الأوبرا المصرية . يفتتح فاعليات المعرض في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير، تحت إشراف السيدة/ آمال سعيد مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية.
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