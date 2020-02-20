Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر صورة المتهم بقتل سائق "توك توك" بالجيزة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:04 ص
Advertisements
المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
Advertisements
حصلت بوابة الفجر على صورة المتهم بقتل الطفل سائق "توك توك"، خنقًا، بهدف سرقة "التوك توك" الخاص بالضحية، وإلقاء جثته أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن "إسلام.إ"، وشهرته "حب"، المتهم بقتل سائق "توك توك" وإلقاء جثته أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين، كان يبحث مع أهل المجني عليه عن نجلهم بعد اختفائه مساء أمس الاثنين، قبل العثور على جثته صباح الثلاثاء.

خنق صديقه من أجل السرقة
واعترف المتهم بقتل صديقه لسرقته خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، موضحًا أنه خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، وألقى بجثمانه قبل كوبري المزاريق دائرة مركز البدرشين.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه إضرم النيران بالـ"توك توك" لإخفاء معالمه نظرا لكون المجني عليه من أهل بلدته.

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في أقل من 4 ساعات في كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا أسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص ولدى تأخره خرج وأهليته للبحث عنه فعثر على التوك توك قيادة نجله بعد كوبري المزاريق دائرة المركز، وتبين له بعد ذلك أن التوك توك بحوزة سائق 32 سنة، وقيامه بتقطيع المشمع الخاص بسقف التوتوك ومحاولة حرقه.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قتل سائق توك توك بالبدرشين قتل حوادث الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ ساعتين

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 14 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت بشأن جثة سائق "توك توك" البدرشين

النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة بالبدرشين

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالجيزة

عاجل.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" البدرشين

"خنقته ورميت جثته".. اعترافات صادمة لقاتل الطفل "محمد" بالجيزة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

11:05 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

06:47 م

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

04:14 م

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

01:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status