ننشر صورة المتهم بقتل سائق "توك توك" بالجيزة

حصلت بوابة الفجر على صورة المتهم بقتل الطفل سائق "توك توك"، خنقًا، بهدف سرقة "التوك توك" الخاص بالضحية، وإلقاء جثته أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن "إسلام.إ"، وشهرته "حب"، المتهم بقتل سائق "توك توك" وإلقاء جثته أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين، كان يبحث مع أهل المجني عليه عن نجلهم بعد اختفائه مساء أمس الاثنين، قبل العثور على جثته صباح الثلاثاء.



خنق صديقه من أجل السرقة

واعترف المتهم بقتل صديقه لسرقته خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، موضحًا أنه خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، وألقى بجثمانه قبل كوبري المزاريق دائرة مركز البدرشين.



وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه إضرم النيران بالـ"توك توك" لإخفاء معالمه نظرا لكون المجني عليه من أهل بلدته.



ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في أقل من 4 ساعات في كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا أسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص ولدى تأخره خرج وأهليته للبحث عنه فعثر على التوك توك قيادة نجله بعد كوبري المزاريق دائرة المركز، وتبين له بعد ذلك أن التوك توك بحوزة سائق 32 سنة، وقيامه بتقطيع المشمع الخاص بسقف التوتوك ومحاولة حرقه.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.