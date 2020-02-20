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بعد شريف منير محمود البزاوي يدعم منى فاروق بهذا الطريقهة

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:24 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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انضم الفنان محمود البزواي، ضمن الفنانين التي وجهت الدعم ل الفنانة الشابة مني فاروق.


ونشر البزاوي، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانه منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون".

وكان دعم الفنان شريف منير، مني فاروق، قائلا" منى فاروق فنانة شاطرة وأكون سعيد لو إشتغلت معاها".


يشار إلى أن "الفنانة منى فاروق، ظهرت في فيديو بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام، اعتذرت من خلاله للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها.
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