مدرب مانشستر يونايتد يزف أنباء سعيدة للجماهير قبل مباراة الدوري الاوربي

عبر النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته الكبيرة قبل مواجهة كلوب بروج اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.

تعرف علي ما قاله مدرب مانسشتر يونايتد قبل المباراة:

قال سولشير:" الجميع في حالة جيدة ويوجد لاعبين سيعودون من الاصابة، لن أختار تشكيل الفريق الان لكن سيتعين علينا تطبيق سياسة المداورة في جميع المباريات التي وصلنا إليها ونعم ليندلوف واحد من اللاعبين الذين يمكنهم البدء في التشكيل الأساسي لم نقرر بعد بنسبة 100% هذا الأمر لكن هو تعافى من الاصابة نهائيا".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" ماركوس راشفورد وبول بوجبا لا يزالان غير جاهزين للمشاركة بعد آمل أن يلعب ماركوس هذا الموسم، لذا نأمل أن نتمكن من مواصلة الفوز في البطولة وإطالة زمن الموسم للفريق، يستغرق الأمر بعض الوقت. أنا لست طبيباً، لكن من الواضح أنني كنت آمل أن يتعافى بشكل أسرع مما يبدو فعليًا أنه سيغيبه عن الملاعب لذا فمن المؤكد أن أمامه بضعة أشهر أخرى".

واختتم المدرب النرويجي تصريحاته قائلا:"لم يكن بول بوجبا جزءًا من تدريب الفريق حتى الآن، لذلك سيعتمد ذلك على ما يشعر به فى الفترة المقبلة أو عندما يكون مستعدًا للقيام بذلك، لذلك فهو ليس قريبًا من المشاركة بعد حتي الآن أيضا ماسون جرينوود وسكوت مكتوميناي اللذان ظلا في مانشستر بسبب الإصابة غير متاحين لهذه المباراة".

تعرف علي موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج:

من المقرر أن يواجه نادي مانسشتر يونايتد نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جان برايدال الدولي بمدينة بروج البلجيكي عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق الرياضي الشهير خالد الغول.