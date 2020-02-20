"بنت الجيران".. تريند وشاكوش يعلق" مشوفتش يوم عدل بعدها"

تصدر مهرجان "بنت الجيران" ل حسن شاكوش وعمر كمال، قائمة مؤشرات تريند جوجل والذي لاقي نجاح كبير بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.







وكان علق حسن شاكوش،على نجاح مهرجان بنت الجيران، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "من ساعة ما غنيت أغنية بنت الجيران، دي ماشوفتش يوم عدل في حياتي ".





قام الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسقية، بمنع أغاني المهرجانات من نهائيا في أي حفلات وذلك بعد غناء مقطع من مهرجان بنت الجيران، في حفل استاد القاهرة الدولي بعيد الحب، به لفظ غير لائق.





وكان حقق مهرجان بنت الجيران، نجاح كبير عقب طرحه حيث حصل على نسبة مشاهدة تصل إلى ٣٩ مليون في أقل من شهرين من طرحها، كما تم تصنيف حسن شاكوش، الثالث عالميا بعد نجاح "بنت الجيران"