آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

كشف تشركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن موقفه تجاه أزمة حسام غالي قائد القلعة الحمراء السابق، ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتحدث تركي آل الشيخ ، عن لقاء السوبر المصري المقرر له اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتي.

ووصف تركي آل الشيخ المباراة بأنها تاريخية وتراثية، وأحد أفضل الديربيات في الوطن العربي، لما تشهده من أجواء وندية، نظرا لقيمة الفريقين، مشيرال إلى اللقاء في أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير.

وعند سؤاله عن أزمة حسام وهل سيتدخل لحلها، قال:" ليس أن الذي أحدد عودة غالي فالأهلي بيته .. ومش أنا اللي أرجعه بيته".

وأشار آل الشيخ إلى أنه لديه أفكار كثيرة تجاه القلعة الحمراء، مشددا على أنه رهن إشارة الأهلي في أي وقت، ومتطلع لمستقبل باهر.