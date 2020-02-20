Advertisements
Advertisements
Advertisements

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:49 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هيثم موسى
Advertisements

كشف تشركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن موقفه تجاه أزمة حسام غالي قائد القلعة الحمراء السابق، ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتحدث تركي آل الشيخ ، عن  لقاء السوبر المصري المقرر له اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتي.

ووصف تركي آل الشيخ المباراة بأنها تاريخية وتراثية، وأحد أفضل الديربيات  في الوطن العربي، لما تشهده من أجواء وندية، نظرا لقيمة الفريقين، مشيرال إلى اللقاء في أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير.

وعند سؤاله عن أزمة حسام وهل سيتدخل لحلها، قال:" ليس أن الذي أحدد عودة غالي فالأهلي بيته .. ومش أنا اللي أرجعه بيته".

وأشار آل الشيخ إلى أنه  لديه أفكار كثيرة تجاه القلعة الحمراء، مشددا على أنه رهن إشارة الأهلي في أي وقت، ومتطلع لمستقبل باهر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور محمد صلاح حسام غالي حسام البدري تركى الشيخ وكاس العالم تركي الشيخ تركي ال شيخ تركى ال شيخ تركي ال الشيخ تركى ال الشيخ تركي آل الشيخ تركي بيراميدز السيسي السوبر المصرى السعودية الزمالك الدوري المصري الاهلي الاهلى

أخبار تهمك

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 9 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد موقفهما الأخير.. هل تناسى أبناء الأهلى مبادئ قلعتهم؟

حسام غالي وفضل يظهران في الأهلي بعد أزمة الاستقالة

نادر شوقي يكشف موقف حسام غالي مع الأهلي

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

01:49 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status