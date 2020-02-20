Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال يستطلع رأي جمهوره بأغنية "بيهم كلهم" عبر 'إنستجرام'

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "جمال" في هذه الصورة من خلال تصويره لألبومه الجديد.

وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلا: بيهم كلهم، رأيكم ايه في الأغنية دي.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: من أقرب الأغاني لقلبي، انت اصلا كل أغانيك بتدخل قلبي من غير استئذان.

وفي سياق أخر طرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 6 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 11 ساعة

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

01:49 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status