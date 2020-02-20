رامي جمال يستطلع رأي جمهوره بأغنية "بيهم كلهم" عبر 'إنستجرام'

نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "جمال" في هذه الصورة من خلال تصويره لألبومه الجديد.وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلا: بيهم كلهم، رأيكم ايه في الأغنية دي.وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: من أقرب الأغاني لقلبي، انت اصلا كل أغانيك بتدخل قلبي من غير استئذان.وفي سياق أخر طرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.