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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تطبيق "كلم مصر"

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:46 ص
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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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علقت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على تطبيق "كلم مصر"، الذي أطلقته وزارة الهجرة، الأربعاء، قائلة إنه تم إطلاق التطبيق كمرحلة أولى على منصة "أندرويد"، وسيتم إطلاق مرحلة ثانية على منصة "ios" التي تشغل هواتف "آيفون".

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن التطبيق يشمل مقار السفارات والقنصليات والتليفونات والعناوين، ومجلة وزارة الهجرة، وأخبار عن الدولة، وقسم للشكاوى، وقسم للاستفسارات والردود، وكل المعلومات التي يحتاجها المصريين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن تحميل التطبيق مجانًا، ويتم تسجيله عن طريق معلومات بسيطة، لافتة إلى أن التطبيق وسيلة أخرى لمزيد من التواصل مع المصريين في الخارج.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة كلم مصر تطبيق المصريين بالخارج

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