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أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:27 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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استمرارًا لحالة النشاط الملحوظ التي تشهدها أكاديمية الفنون افتتح الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية، والسيدة رباب عبد الرحمن، مستشارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، الناقد محمد الروبي، والدكتورة إيناس عبد الخالق، رئيس قسم التنشيط الثقافي، معرض فناني المستقبل.

وتنظم أكاديمية الفنون معرض فناني المستقبل لمجموعة من المعلمين ممن تقدموا لشغل وظائف معلمى تربية فنية بوزارة التربية والتعليم واجتازوا الدورات التدريبيه بالأكاديمية.

ففي أجواء تغمرها السعادة والفرح تم توزيع شهادات تقدير للمعلمين المشاركين بالمعرض تشجيعا لهم من أجل تقديم المزيد من العطاء والإبداع فإقامة المعارض تعد فرصة حقيقية للتعريف بالفنانين الشباب وعرض مواهبهم.

يقام المعرض فى الفترة من 19 إلى27 من فبراير الجاري بقاعة مختار عبد الجواد تحت إشراف الدكتورة إيناس حسني قوميسير ومنسق المعرض.
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
أشرف زكي يفتتح معرض فناني المستقبل بأكاديمية الفنون (صور)
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