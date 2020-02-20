Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تصدرها ترند تويتر.. 5 إطلالات مثيرة لـ رانيا يوسف أثارت الجدل (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران".


رانيا يوسف، تعتبر من أبرز الفنانات التي تثير الجدل دائما حولها وذلك بسب إطلالات أو تصريحات الجريئة

وترصد بوابة الفجر الفني 5 إطلالات مثيرة ل رانيا يوسف


أثارت رانيا يوسف، ضجة واسعا عبر السوشيال ميديا، بعد ظهورها بفستان شبه عاري في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو يعتبر كاش مايو، وتسبب لها هذا الفستان في عدة أزمات.


ظهرت رانيا يوسف، في حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثه، بفستان مثيرة، حيث كشف عدة مناطق من جسدها.

وأطلت رانيا يوسف، في حفل ديرجيست"، بفستان بظهر مكشوف، وفتحة ساق طويلة كشفت عن شورت، وكانت تتعمد إظهار الشورت برفع الفستان، أثناء التصوير.


ولاقت الأنظار إليها، بعد نشر صور لها وهي بالبكيني مع بناتها أثناء قضائها العطلة الصيفية.


وظهرت ايضا في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان عاري من الصدر وقصير، مما جعلها ايضا في مأذق من قبل الجمهور، والذي جعل البعض يتوقع بإنها ترتدي ملابس جرئي من أجل أن تلفت الإنتظار إليها.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 7 ساعات

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

01:49 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status