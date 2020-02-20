بعد تصدرها ترند تويتر.. 5 إطلالات مثيرة لـ رانيا يوسف أثارت الجدل (صور)

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران".





رانيا يوسف، تعتبر من أبرز الفنانات التي تثير الجدل دائما حولها وذلك بسب إطلالات أو تصريحات الجريئة



وترصد بوابة الفجر الفني 5 إطلالات مثيرة ل رانيا يوسف





أثارت رانيا يوسف، ضجة واسعا عبر السوشيال ميديا، بعد ظهورها بفستان شبه عاري في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو يعتبر كاش مايو، وتسبب لها هذا الفستان في عدة أزمات.





ظهرت رانيا يوسف، في حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثه، بفستان مثيرة، حيث كشف عدة مناطق من جسدها.



وأطلت رانيا يوسف، في حفل ديرجيست"، بفستان بظهر مكشوف، وفتحة ساق طويلة كشفت عن شورت، وكانت تتعمد إظهار الشورت برفع الفستان، أثناء التصوير.





ولاقت الأنظار إليها، بعد نشر صور لها وهي بالبكيني مع بناتها أثناء قضائها العطلة الصيفية.





وظهرت ايضا في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان عاري من الصدر وقصير، مما جعلها ايضا في مأذق من قبل الجمهور، والذي جعل البعض يتوقع بإنها ترتدي ملابس جرئي من أجل أن تلفت الإنتظار إليها.