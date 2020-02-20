Advertisements
Advertisements
Advertisements

داليا مصطفى تخطف الأنظار بفوتوسيشن جديد

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
خضعت الفنانة داليا مصطفى، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت داليا، خلال الصور مرتدية"بلوزة بأكمام طويل وبنطلون باللون الاسود وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارات ناعمة".


وعلقت مصطفى، على الصور قائلة:"مساء الخيرات".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر ماشاءالله" وأضاف آخر"عسل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شياكتك تجنن".


ويذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، مسلسل "البيت الكبير الجزء3"، الذي تدور أحداثة حول مشكلة الإرث، وشارك في البطولة الفنانة لوسي وسوسن بدر وشريف باهر وسناء يوسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 9 ساعات

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 7 ساعات

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تروج لبرنامج "ذا فويس" بفوتوسيشن جديد

إيمي سالم "سوف اتوقف عن ارتداء الأسود عندما يصنعون لون أغمق" (صور)

مي عزالدين تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها

نرمين الفقي تستعرض تسريحة شعرها من داخل صالون التجميل

ستيفاني صليبا تشعل "إنستجرام" في أحدث جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تروج لبرنامج "the voice" بفوتوسيشن جديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

آل الشيخ يكشف حقيقة موقفة من عودة "غالي" للأهلي

01:49 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status