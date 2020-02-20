داليا مصطفى تخطف الأنظار بفوتوسيشن جديد

خضعت الفنانة داليا مصطفى، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت داليا، خلال الصور مرتدية"بلوزة بأكمام طويل وبنطلون باللون الاسود وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارات ناعمة".وعلقت مصطفى، على الصور قائلة:"مساء الخيرات".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر ماشاءالله" وأضاف آخر"عسل"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شياكتك تجنن".ويذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى، مسلسل "البيت الكبير الجزء3"، الذي تدور أحداثة حول مشكلة الإرث، وشارك في البطولة الفنانة لوسي وسوسن بدر وشريف باهر وسناء يوسف.