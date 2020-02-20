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أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: ياسمين عليوة
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شارك راقص الباليه المتميز أحمد يحيى، والباليرينا انيا، في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا.

وقدما الثنائي أحمد يحيى، أنيا، عرض اداجو بحيرة البجع بحضور الدكتور أشرف زكي، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية وسفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال السفير الروسي، ويوسوب أباكاروف القنصل الروسى بالقاهرة، والفنان النحات أسامة السروي، والتمثال إهداء منه للمعهد العالي للباليه.

كما حضر عمداء معاهد أكاديمية الفنون وأعضاء هيئة التدريس وشريف جاد، مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى وبعض من الجاليه الروسية بالقاهرة.

وعلى هامش الإحتفال استمع الحضور لعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة لتشيكوفسكى بقيادة المايسترو محمد حمدي.

واختتم اليوم بتكريم الأكاديمية لكلًا من سفيتلانا سوبوفا، القائم بأعمال السفير الروسي والنحات أسامة السروي، تقديرًا لدورهم المتميز فى تدعيم العلاقات المصرية الروسية.

ومن الجدير بالذكر أن إحتفالية إزاحة الستار عن تمثال راقصة الباليه الروسية الشهير أنا بافولوفا، في إطار عام الثقافة المصرية الروسية 2020، والأجندة الثقافية للاكاديمية تزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الشأن.وبالتزامن مع ذكرى ميلادها خلال هذا الشهر.
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
أحمد يحيى وأنيا يشاركان في الإحتفال بإزاحة الستار عن راقصة الباليه الروسية أنا بافولوفا (صور)
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