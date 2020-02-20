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دبلوماسي سابق يكشف عن مجالات التعاون بين مصر وبيلاروسيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:43 ص
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مصر وبيلاروسيا
مصر وبيلاروسيا
مروة عبدالعزيز
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علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر وعقد عدد من الاتفاقيات، قائلا: "بيلاروسيا كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وأحد المناطق الرئيسية في الصناعات الإستراتيجية المصرية".

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الأربعاء: "عودة العلاقات المصرية البيلاروسية التاريخية، تدل على انطلاقة تتبادل فيها المصالح التجارية بين البلدين، وفي مجالات نقل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة".

وتابع الدبلوماسي السابق:"مصر هي مقصد السياحة الثاني لبيلاروسيا، وفي مجال الصناعات الثقيلة هذه البلد معروفة بإنتاجها لجرارات قطارات السكك الحديد، أو سيارات الشحن الثقيل أو الجرارات الزراعية التي أصبح لها مصنع في الإسكندرية.. وبيلاروسيا تمتلك تكنولوجيات هامة في هذا المجال".

واستطرد: "هناك أيضا الاتحاد الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وأرمنيا، ويعد هذا الاتحاد سوقًا هامًا لمصر والتعاون معه وإقامة منطقة تجارة حرة يجعل من مصر من الدول الرائدة في إفريقيا، وهذا التحالف الجديد هام ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي".
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الكلمات المفتاحية

مصر وبيلا روسيا مصر بيلاروسي أخبار

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