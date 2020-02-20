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تحرك عاجل من التعليم في واقعة "الشيشة" (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:07 ص
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واقعة الشيشة
واقعة الشيشة
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، حقيقة وجود "شيشة" بإحدى المدارس في أكتوبر، لافتًا إلى أنه تم تكليف مديرية التربية والتعليم في الجيزة بإجراء تحقيق حول الواقعة.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض على فضائية "ON": "الحارس الليلي هو من اصطحب الشيشة في حجرة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية، وذلك خلال العطلة الرسمية، ومعلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي نزلت بالطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني وفتحت الحجرة، فوجدت الشيشة في هذا المكان، وإذا بالمعلمة تصور المكان حال وجود الشيشة وتنشره بمواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "المدرسة من قامت بتصوير الواقعة، ولصالح من معلمة تنتمي للتربية والتعليم تنشر هذا الكلام؟! ولم تتخذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الوزارة"، لافتا إلى أنه "تم التحقيق في الوقعة من قبل مدير المديرية، وعرض على المحافظ إيقاف كل من: مدير المدرسة، معلمة التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي، الحارس الليلي، معلم اللغة الإنجليزية، وسينالون عقابًا رادعًا لأن هذا الكلام يسيء للتعليم في مصر".
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الكلمات المفتاحية

واقعة الشيشة مدرسة التعليم

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